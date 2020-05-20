حسان دياب لشعب لبنان: لا تستخفّوا بـ”كورونا”

كل الوطن – د.ب.أ: ناشد رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين عدم الاستخفاف بفيروس «كورونا»، مهدداً بإعادة إقفال البلد بشكل كامل إذا استمر الفلتان وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

تصريح دياب جاء جلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبحضور الوزراء.

وناشد دياب اللبنانيين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: «ألا يستخفّوا بوباء كورونا، وطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد في فرض التدابير».

وقال: «إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة، تفادياً لأي تفلّت للأمور»، لأن «حياة الناس أهم من الاقتصاد». وأضاف: «عدد الإصابات يرتفع، والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر».

بدوره: ركز الرئيس اللبناني، بحسب البيان، «على أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد»، مشدداً على أن «هذه التحقيقات لا بد أن تصل إلى نهايتها في كل الموضوعات التي تتناولها».

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بأن يتم، بصورة استثنائية، إلغاء دورة عام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الأكاديمية والمهنية.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر، الأسبوع الماضي، الإقفال العام بسبب ارتفاع عدد الإصابات من جديد بفيروس «كورونا»، وأعيد فتح المؤسسات تدريجياً منذ يومين، ولكن التزام الناس بإجراءات الوقاية ليس كاملاً.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء 954 بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.