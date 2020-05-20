د. عبدالمجيد الجلاَّل: الإسلاموفوبيا الإيطالية!

في شهر نوفمبر عام 1918 اختطفت حركة الشباب الصومالية – فرع القاعدة في الصومال ، المُصنفة دولياً منظمة إرهابية – امرأة إيطالية تعمل متطوعة في منظمة دولية للإغاثة ، على الحدود بين كينيا والصومال!

وبعد احتجازها لعامٍ ونصف ، تمَّ الإفراج عنها قبل أيام ، وعادت إلى موطنها إيطاليا !

لكن المرأة الإيطالية ، واسمها سيلفيا كونستانزو رومانو ، عادت إلى موطنها ، وقد أسلمت ، وغيرت اسمها إلى عائشة .

وقالت بأنَّها أسلمت عن قناعة تامة بالإسلام ، فقد آمنت بما جاء فيه ، من قِيم ومبادئ ، فارتضت به ديناً لحاضرها ومستقبلها ، ونفت وقوعها تحت تأثير أو ضغط ، من حركة الشباب الصومالية ، ومن ثمَّ رفضت التشكيك بإسلامها ، وأصرت على أنَّها آمنت بالإسلام كدين ونظام حياة.

إثر ذلك ، شنت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ، والصحافة الإيطالية ، هجوماً لاذعاً على عائشة ، لمجرد أنَّها قد أسلمت فقط !!

هذه حالة واحدة ضمن العديد من الحالات المُشابهة ، في أوروبا ، وأمريكا ، التي يتعرض أصحابها للهجوم المادي والمعنوي ، في سياق حملة شرسة ، يقودها اليمين المسيحي المُتطرف الذي يتبنى خطاب العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين ، ويلعب على أوراق الهجرة والأمن والإرهاب، واستغلال الغضب العام من فساد النَّخب السياسية التقليدية ، وتراكم الأزمات الاقتصادية ، وقبل كل ذلك السخرية من قِيم التعايش المٌشترك ، التي كان لها الفضل في ازدهار ونمو أوروبا وأمريكا !

ولكن ، هذا اليمين المسيحي المُتطرف ، والذي عاث في أوروبا وأمريكا ، فساداً وإفساداً للقِيم المشتركة للمجتمعات الأمريكية والأوروبية ، أصبح اليوم يترنح ، تحت وطأة ما يشبه الثورة المضادة له ، ولما يدعو إليه من كراهية وعنصرية !

ففي أمريكا تقود القوة الناعمة ، بمؤسساتها ، وإعلامها، ومراكز دراساتها ، ونُخبها ، ورجالها ، ونسائها، أقوى وأوسع حراكٍ للمجتمع المدني لرفض المساس بِقيم التعايش المُشترك بين مختلف الأديان والثقافات والأعراق التي ضمنها الدستور الأمريكي منذ إعلانه عام 1789م.

وفي أوروبا كذلك ، يزداد القلق والخشية من علو شأن غلاة اليمين المتطرف ، ومخاطره ، على المكتسبات والمُنجزات الأوروبية خلال العقود الماضية. وذاكرة الأوروبيين لا تزال عالقةً بالنتائج الكارثية لصعود النَّازية في المانيا في أواسط ثلاثينيات القرن العشرين.

إضافةً إلى كل ذلك ، فإنَّ القناعة الأوروبية تترسخ أكثر بأنَّ روسيا بوتين تدعم اليمين المُتطرف، إذ صعوده ، يخدم أحلامها في استعادة أمجادٍ غابرة كانت أيام الحقبة السوفيتية، وفي شرق أوروبا !

خلاصة القول اليمين المسيحي المُتطرف يعلم بأنَّ أزمات أوروبا وأمريكا المتراكمة، ليست من صنع المهاجرين ، ولكن خطاب الكراهية والعنصرية يأبى إلا القول بذلك، باستخدام عباءة الاسلاموفوبيا !