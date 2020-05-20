تسجيل الدخول
» » وزارة الدفاع اللبنانية تتحرك بعد اعتداء جنود على طبيب

وزارة الدفاع اللبنانية تتحرك بعد اعتداء جنود على طبيب

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-20T16:00:27+03:00
2020-05-20T16:04:15+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
وزارة الدفاع اللبنانية تتحرك بعد اعتداء جنود على طبيب
كل الوطن- بيروت – وكالات:  قام جنديان لبنانيان بالاعتداء، ضربا، على طبيب في أحد مستشفيات مدينة طرابلس، شمالي البلاد، ما أدى لموجة غضب عارمة في الشارع اللبناني.

وسجلت عدسة كاميرا مشاهد قيام جنود لبنانيين بتوجيه الكلام واللكمات لطبيب لبناني يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى “دار الشفاء” بطرابلس.

وأظهر التسجيل توتر الأجواء وقيام جنديين بتوجيه لكمات للطبيب في وجهه، بعد رفض الطبيب السماح لهم بالدخول للتحقيق مع مريض بسبب سوء حالته الصحية بعد تلقيه إصابات ناتجة عن طلقات نارية، بحسب صحيفة “الأخبار”

اقرأ أيضا...

وتسبب انتشار المشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي لموجة غضب عارمة في الشارع اللبناني ما جعل وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر تعلق على الحادث: “نحن لا نقبل أبدا أن يُعتدى على كرامة أي مواطن، فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى”.

وشددت الوزيرة على ضرورة “اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث تحت أي ظرف“.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أشارت فيه إلى أن “ما قام به هؤلاء العسكريَّين هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها”، منوهة إلى أنها اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحق العسكريين اللذَين أقدما على التعرض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة، بحسب “إل بي سي”.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني “احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية”، ورفض أي تعرض للطواقم الطبية تحت أي ظرف كان.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384106

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.