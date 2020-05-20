توجيه هام من رئيس وزراء البحرين

كل الوطن- وكالات – البحرين : أعلن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، اليوم الأربعاء، توجيها هاما.

ووجه آل خليفة وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع المدارس الخاصة؛ لاعتماد الآلية التي تم تطبيقها في المدارس الحكومية فيما يخص أساليب التقييم بناء على التطبيقات ونظام “ملف الطالب”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

كما وجه رئيس الوزراء البحريني، باتباع أنظمة تتسم بالمرونة في عمليات التعليم والتقييم، مع مراعاة خصوصية ارتباط بعض المدارس الخاصة بأنظمة تعليمية دولية.

وجاء توجيه رئيس الوزراء استجابة لمناشدات أولياء أمور طلبة بعض المدارس الخاصة، “وحرصا منه في التيسير على طلبة هذه المدارس وتحقيق الطمأنينة لهم ولأولياء أمورهم في ظل الأوضاع الاستثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد”.

وفي ذات السياق أشاد آل خليفة بالنجاح الذي حققته وزارة التربية والتعليم في توفير المقومات اللازمة لاستمرارية العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، مؤكدا على ضرورة الحرص على متابعة تطلعات المواطنين والاستماع الى مقترحاتهم والعمل على تلبيتها قدر المستطاع وبما يتوافق مع القوانين والانظمة المعمول بها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن هذا التوجيه يأتي تأكيدا على ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام ورعاية بأبنائه الطلاب وحرصا على ضمان الظروف التي تساعدهم على النجاح والتفوق بما يؤهلهم لخدمة أنفسهم ووطنهم في المستقبل.