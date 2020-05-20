“شرطة الرياض” تضبط 3 مواطنين ارتكبوا 4 سرقات بقيمة مليون ريال

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ( ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية والنحاسية من المباني والمنشآت، والأجهزة الإلكترونية والمعدات، وأقرّوا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، قاربت قيمة المسروقات (مليون ريال) ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة .