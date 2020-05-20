تعرف كيف تم إخراج….2كيلوغرام شعراً من بطن فتاة

كل الوطن – مارب برس : أخرج فريق طبي بالطائف 2 كيلوغرام شعَراً من داخل بطن عشرينية.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ«عكاظ»، أن الفتاة كانت قد قادتها أوجاعها المتكررة لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد أن أعياها الألم، ووصل معها حدّاً لا تستطيع مقاومته.

وأضاف: خضعت الفتاة لفحص سريري موسع انتهى بالوصول لعلة الفتاه بعد اكتشاف جسم غريب يتمحور داخل البطن، ويشكل جداراً خانقاً للمعدة، وعلى الفور قرر الفريق الطبي التدخل العاجل للوصول للجسم الغريب ليكتشف لاحقاً أن ما كان يحيط بالمعدة وسبّب للفتاة آلام سنواتٍ مضت عبارة عن تشكّل مترابط من الشعر يزن 2 كيلوغرام، تكتّل حول جدار المعدة داخل تجويف البطن مع تزايد نموه في حالة طبية نادرة الحدوث، وتم استخراجه وإنهاء معاناة الفتاة