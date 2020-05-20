واشنطن تهاجم خامنئي وتصف خطابه بـ”الحقير”

كل الوطن- وكالات : انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، تصريحات المرشد الأعلى الأيراني التي هاجم فيها إسرائيل، متهمًا إياه بمعاداة السامية.

وقال بومبيو، في تغريدة له عبر “تويتر”: تدين الولايات المتحدة تصريحات المرشد الأعلى خامنئي المثيرة للاشمئزاز والمعادية للسامية”.

وأضاف: “ليس لهم مكان على “تويتر” أو على أي منصة تواصل اجتماعي أخرى. نحن نعلم أن الخطاب الحقير لخامنئي لا يمثل تقاليد التسامح لدى الشعب الإيراني”.

وقال آية الله على خامنئي في تغريدة سابقة له، إن “النظام الصهيوني يعد مثالًا على دولة الإرهاب. ومنذ وضعت السياسات البريطانية المعادية للإسلام والإنسان، الصهيونية في موضع الحكم في فلسطين، يحقق هذا النظام أهدفه عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال”.

وأضاف: “يجب تسليح الضفة الغربية، تمامًا مثل غزة. الأمر الوحيد الذي سيخفف من معاناة الفلسطينيين هو القوة”.

على جانب آخر، قال خامنئي، في سلسلة تغريدات: “اليوم ارتكبت بعض دول الخليج الفارسي أكبر خيانة ضد تاريخها وتاريخ العالم العربي، وخانت فلسطين من خلال دعمها لإسرائيل”.

وجاء ذلك تعليقًا على تسيير الإمارات أول رحلة طيران مباشرة مع إسرائيل. وحمل المرشد الأعلى الإيراني السعودية المسؤولية عن إقامة “علاقات صارخة” مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ”أكبر عمل خيانة ” و”خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية”