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مكافحة المخدّرات: إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-20T18:51:20+03:00
2020-05-20T18:52:22+03:00
محلياتهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
مكافحة المخدّرات: إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية , وفي إطار متابعتها المستمرة لشبكات الجريمة المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات وتستهدف المملكة بها , فقد تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالميليشيات الحوثية لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن , حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود , وبتوفيق من الله تم إحباط هذا المخطط الإجرامي وضبط المواد المخدرة والتي بلغت (1,652) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر , والقبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق (نجران , وجازان , ومكة المكرمة , والقصيم ) وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384154

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