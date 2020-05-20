لمكافحة كورونا… منحة بقيمة 51 مليون جنيه من الولايات المتحدة لمصر

كل الوطن- فريق التحرير : قدمت حكومة الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 51 مليون جنيه مصري (ما يعادل 3.2 مليون دولار) إلى الهلال الأحمر المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته صحيفة “اليوم السابع”، تأتي هذه المنحة لتعزيز قدرة شبكة المتطوعين بالهلال الأحمر المصري البالغ عددهم 30 ألف متطوع واختصاصي في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة: “في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موّجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء. هذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد مئات الآلاف من الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصريين”.