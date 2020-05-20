“مركز القيادة والتحكم في الرياض” يستهدف “COVID19” بحملات توعوية متزامنة

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار جهوده المستمرة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا “COVID19” ، واصل “مركز القيادة والتحكم في الرياض” حملاته التوعوية المتزامنة في عدد من المراكز التجارية بالرياض وذلك بمشاركة عدد من الفرق التطوعية.

وساهم مختصو التوعية والتثقيف الصحي في تقديم رسائل توعوية لكافة المستفيدين، إضافة الى تخصيص أركان طبية للإجابة على استفسارات الجمهور .

كما قدم مختصو التوعية والتثقيف الصحي عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الجديد ” COVID19″ تتضمن الخطوات الواجب إتباعها في أماكن التجمعات، وأماكن العمل، وداخل المنازل ، والتي تم اعدادها من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ” saudicdc”

ونصح مختصو التوعية والتثقيف الصحي ، والفرق التطوعية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون .

وفيما يتعلق بأماكن التجمعات أوضح مختصو التوعية والتثقيف الصحي ، أن المرض يمكن أن ينتقل المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر أو مترين من الشخص المصاب بفيروس كورونا الجديد عن طريق المخالطة المباشرة، علماً أن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض ، وكذلك بدون أعراض .

وتضمنت الأدلة الإشارة إلى” أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في بعض الفئات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى من يعاني من ضعف المناعة وبعض الفئات المعرضة للأمراض .

وأستعرض مختصو التوعية والتثقيف الصحي بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار الفيروس في أماكن التجمعات، وذلك بتجنب الأماكن المزدحمة، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة التي يمكن اتخاذها، ومنها، تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض .

كما تضمنت الرسائل التي قدمها مختصو التوعية والتثقيف الصحي بعض الطرق لمنع إنتشار الفيروس في أماكن العمل ، ومنها ، التأكد من توفر الإجراءات الصحية ونظافة أماكن العمل ، وتعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي .

أما فيما يخص الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا الجديد داخل المنازل ، فقد أوضح مختصو التوعية والتثقيف الصحي ، والفرق التطوعية أن من أبرزها تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية ، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين ، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس ، وغسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات .

كما أستعرض مختصو التوعية والتثقيف الصحي التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد أو حالة مؤكدة ولكن لاتحتاج البقاء في المستشفى ، وذلك بمساعدة المريض في إتباع التعليمات الصحية وتناول الأدوية الموصوفة ، ومتابعة الحالة والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة ، وعدم مخالطة المصاب والبقاء في غرفة أخرى ومنع الزيارات ، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل ، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية .

وأكد مختصو التوعية والتثقيف الصحي على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا .