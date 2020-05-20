تسجيل الدخول
» » حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

كل الوطن – رويترز: تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مستوى 94 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الأربعاء، حسب معلومات موقع “Worldometers”، 1579985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94181 وفاة، ما يمثل 5.96% من الحصيلة العامة للحالات، و365747 شفاء، أي 23.14%.

اقرأ أيضا...

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش يوم أمس، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 1528235 حالة، بينها 91664 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 23405 حالات، فيما بلغت زيادة الوفيات 1324.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن أعداد ضحايا الجائحة على أساس يومي لا تزال عالية، إلا أن سلطات البلاد أطلقت عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب الفيروس.

وذكر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس الثلاثاء، أن كل الولايات الـ50 في أمركا بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب الجائحة.

المصدر: RT + رويترز

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384210

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.