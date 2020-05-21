تطورات جديدة في أزمة الفتاة المشهورة بـ”هرم مصر الرابع”

كل الوطن – وكالات: قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمس الأربعاء، تجديد حبس 5 متهمين في قضية الفتاة حنين حسام المشهورة بـ”هرم مصر الرابع” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة في بيان لها في وقت سابق، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكان المحامي حسين البقار، دفاع المتهمة قد قال إنه تم إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن النيابة المصرية قامت بالاستئناف على قرار المحكمة وتم حبسها مجددا بعد أن اتهمت بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

تقضي الفتاة حنين حسام أول عيد لها خلف أسوار السجون بعد القبض عليها لاتهامها في قضايا متعلقة بخدش الحياء والترويج للفسق والفجور.