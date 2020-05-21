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“الصحة السعودية”: 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الصحة السعودية”: 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 2691 في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 65077، كما تم تسجيل 12 حالات وفيات، مقابل 10 حالات وفاة أمس الأربعاء، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 351.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384257

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