تسجيل الدخول
» » الجيش اليمني: السيطرة على مواقع وأسر 16 من الحوثيين شرق الجوف

الجيش اليمني: السيطرة على مواقع وأسر 16 من الحوثيين شرق الجوف

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الجيش اليمني: السيطرة على مواقع وأسر 16 من الحوثيين شرق الجوف

القاهرة – سبوتنيك.  :   أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، السيطرة على مواقع خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله “الحوثيين”، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “القوات أطلقت اليوم عملية عسكرية شرق مركز المحافظة، تم من خلالها السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة التي كان يتمركز فيها الحوثيون“.

اقرأ أيضا...

وأضاف بأن “الجيش يحاصر بعض المواقع الأخرى”.

ووفقاً للمتحدث العسكري، “أسر الجيش 16 عنصراً من الحوثيين”.

من جهة ثانية، ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “الحوثيين”، أن طيران التحالف العربي، شن 7 غارات على مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف شرق مركز المحافظة.

جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين وتكبيدهم خسائر شمال البيضاء
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384273

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.