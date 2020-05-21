الجيش اليمني: السيطرة على مواقع وأسر 16 من الحوثيين شرق الجوف

القاهرة – سبوتنيك. : أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، السيطرة على مواقع خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله “الحوثيين”، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “القوات أطلقت اليوم عملية عسكرية شرق مركز المحافظة، تم من خلالها السيطرة التامة على جبل منصور ومواقع الشركة التي كان يتمركز فيها الحوثيون“.

وأضاف بأن “الجيش يحاصر بعض المواقع الأخرى”.

ووفقاً للمتحدث العسكري، “أسر الجيش 16 عنصراً من الحوثيين”.

من جهة ثانية، ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “الحوثيين”، أن طيران التحالف العربي، شن 7 غارات على مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف شرق مركز المحافظة.