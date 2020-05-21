تسجيل الدخول
» » واشنطن تحذر بكين من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ

واشنطن تحذر بكين من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
واشنطن تحذر بكين من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ

كل الوطن   –  وكالات:  حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس الصين، من فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقالت مورغان إن “أي جهود تهدف لفرض تشريع للأمن القومي لا يعكس إرادة شعب هونغ كونغ سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير، وسيقابل بإدانة قوية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

اقرأ أيضا...

وكشف مسؤولون صينيون اليوم الخميس، عن اتجاه بكين لإقرار تشريع جديد للأمن القومي يتعلق بهونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات التي اندلعت الصيف الماضي.

وقال تشانغ يسوي المتحدث باسم المجلس التشريعي الصيني: “في ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، يمارس المجلس الشعبي الوطني سلطته الدستورية، لإنشاء إطار قانوني جديد وآلية إنفاذ لحماية الأمن القومي في هونغ كونغ”.

وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن التشريع سيحظر الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب، وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وأي تدخل خارجي في هونغ كونغ.

إقرأ المزيد
ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ

ترامب يهدد الصين برد فعل قوي إذا ما أقرت قانونا يحظر الاحتجاجات في هونغ كونغ

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384278

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.