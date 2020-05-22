أرامكو تُعيّن أشرف الغزّاوي نائبا جديدا لرئيس للخزانة

كل الوطن – رويترز: عيّنت أرامكو السعودية السيد أشرف الغزاوي نائبا جديدا للرئيس للخزانة اعتبارا من أول يونيو حزيران. وسيحل الغزاوي محل معتصم المعشوق.

وجرى طرح شركة النفط الوطنية العملاقة في العام الماضي لتبيع حصة بنحو 1.7% في البورصة السعودية.