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أرامكو تُعيّن أشرف الغزّاوي نائبا جديدا لرئيس للخزانة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-22T00:36:13+03:00
2020-05-22T00:37:58+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
أرامكو تُعيّن أشرف الغزّاوي نائبا جديدا لرئيس للخزانة

كل الوطن – رويترز: عيّنت أرامكو السعودية السيد أشرف الغزاوي نائبا جديدا للرئيس للخزانة اعتبارا من أول يونيو حزيران. وسيحل الغزاوي محل معتصم المعشوق.

وجرى طرح شركة النفط الوطنية العملاقة في العام الماضي لتبيع حصة بنحو 1.7% في البورصة السعودية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384296

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