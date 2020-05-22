خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي

كل الوطن – – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً, اليوم، من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لفخامته بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار.

من جهته، نوه فخامة الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل مامن شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.