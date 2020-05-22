“مدني الدمام” يخلي 48 شخصاً إثر حريق بعمارة سكنية

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام، من إخماد حريق اندلع في غرفة بشقة بالطابق الرابع لمبنى مكون من أربعة طوابق بحي أحد ، وأوضح الددفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس، أنه نتج عنه اخلاء 48 شخصا منهم 11 طفلاً دون إصابات ويعود سبب الحادث إلى التماس كهربائي في توصيلة كهربائية.