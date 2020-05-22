“مدني الدمام” يخلي 48 شخصاً إثر حريق بعمارة سكنية

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الدمام، من إخماد حريق اندلع في غرفة بشقة بالطابق الرابع لمبنى مكون من أربعة طوابق بحي أحد ، وأوضح الددفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس، أنه نتج عنه اخلاء 48 شخصا منهم 11 طفلاً دون إصابات ويعود سبب الحادث إلى التماس كهربائي في توصيلة كهربائية.
“أطباء بلا حدود” تكشف الأبعاد الكارثية لتفشي كورونا في عدن5 طرق لـ”الشفاء” من النوع الثاني من داء السكري للحد من وفيات “كوفيد-19”تحذيرات من أزمة غذائية كبيرة قد يواجهها لبنانمصر.. مُسنّة عمرها 75 عاما تغادر المستشفى بعد شفائها من كوروناعدد الوفيات جراء كورونا يرتفع من جديد في فرنساالصحة العالمية: لم نرصد طفرات تزيد نسبة فتك فيروس كورونا المستجدألمانيا تسجل 83 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كوروناكم يبقى “كوفيد-19” منتشرا في الهواء؟“الصحّة السعودية”: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعةدراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم