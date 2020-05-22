“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

كل الوطن – واس: أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بودرة “التالك” التي تصنعها شركة “جونسون آند جونسون” لا تحتوي على مادة “الأسبستوس”، المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي رداً على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية والصحف العالمية عن إيقاف شركة “جونسون آند جونسون” تسويق منتج بودرة الأطفال جونسون في الولايات المتحدة وكندا، وما أُشيع عن وجود مواد مسرطنة تتمثل في شوائب مادة “الأسبستوس” : أنها تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى المملكة من خلال فروعها في المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل المتداولة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها، ومن تلك المنتجات بودرة أطفال “جونسون”، إذ سحبت عينات من مختلف المستوردين المدرجين لدى الهيئة في مختلف مناطق المملكة ضمن حملات مسح الأسواق الدورية، وأثبتت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية وخلوها من “الأسبستوس”، كما تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب لمنتجات التجميل من الهيئات الرقابية الدولية.

وكانت ” الغذاء والدواء ” قد أصدرت إيضاحًا عن خلو المنتج من مادة “الأسبستوس” بتاريخ 8 / 4 / 1440هـ، ونشرته عبر موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركاءها من المستهلكين بضرورة شراء منتجاتهم من مصادر موثوقة، والتواصل معها عبر الرقم الموحد 19999 أو تطبيق “طمني” في حال الاشتباه بمخالفة أي منتج تجميلي.