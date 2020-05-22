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ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة الدفاعية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة الدفاعية

كل الوطن – أ ف ب : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس، انسحاب بلاده من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” مع روسيا لضبط التسلّح، متهما موسكو بخرق بنودها،

وقال ترمب للصحافيين إن “روسيا لم تلتزم بالمعاهدة، ولذا، سننسحب إلى أن يلتزموا”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384323

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