كل الوطن- متابعات- المدينة المنورة : أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على التأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441هـ،في الجوامع والمصليات بالمملكة.

ويأتي التعميم الصادر من الوزير إلحاقاً لما تم من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.