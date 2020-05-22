ويأتي التعميم الصادر من الوزير إلحاقاً لما تم من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في جوامع ومساجد المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.