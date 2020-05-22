زاخاروفا: اجتماع رباعية الشرق الأوسط اليوم عبر الفيديو على مستوى ممثلين خاصين

موسكو-سبوتنيك. : أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مؤتمر رباعية الشرق الأوسط يعقد اليوم الجمعة عبر الفيديو على مستوى الممثلين الخاصين، ويمثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

وقالت زاخاروفا: “يعقد اليوم اجتماع عبر الفيديو للرباعية بشأن الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين، ويمثل روسيا نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، عن انسحاب السلطة الفلسطينية من جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وذلك بعد إعلان إسرائيل نيتها لفرض سيادتها على أراض في الضفة الغربية.

وقال عباس في خطاب إن “منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية”.

وأضاف عباس: “على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

كما حمل الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الفلسطينيين واعتبرها شريكا لإسرائيل في جميع القرارات العدوانية.

في السياق ذاته، أعلن عباس أنه قرر “استكمال ‏توقيع طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها”.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية أطراف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى عدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة، مؤكدة موقف روسيا الداعم لتسوية شاملة ومستدامة للصراع على أساس مبدأ الدولتين.