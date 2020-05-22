أغنية من مسلسل “البرنس” تقترب من 3 ملايين مشاهدة في يومين

كل الوطن – يوتيوب: تقترب أغنية “كبرتي” للفنان، أحمد سعد، التي عرضت ضمن أحداث مسلسل “البرنس” بطولة النجم، محمد رمضان، من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، بعد عرضها بيومين.

وعرضت الأغنية أول مرة في الحلقة 26 من مسلسل “البرنس”، خلال مشهد العثور على “مريم” ابنة رضوان البرنس/محمد رمضان في إطار أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا في موسم شهر رمضان.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة رضوان البرنس، الذي يجسد شخصيته رمضان، الذي يعمل “سمكريا” في ورشة والده، ويجد نفسه، بعد وفاة أبيه مسؤولا عن العائلة، ما ينتج عنه مشكلات أسرية بينه وبين أشقائه.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج، محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

المصدر: يوتيوب