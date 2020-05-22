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المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تصدر بيان خاص بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-22T15:18:50+03:00
2020-05-22T15:20:19+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام تصدر بيان خاص بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان
كل الوطن-  وكالات :  أصدرت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام في المملكة العربية السعودية “إخاء”، بيانًا كشفت فيه عن جهود الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، في دعم المؤسسة ماليًا بشكل كبير ومشاركتها في العمل الإنساني والخيري.

وقالت المؤسسة أنها تلقت دعما ماليا لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

بدوره أعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة “إخاء” عن شكره وتقديره “لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام” .

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وقال الدهمشي إن هذا التبرع يأتي امتدادا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعارا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة، مؤكدا أن تبرع سموها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم ، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384384

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