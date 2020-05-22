تعذر رؤية هلال شوال.. وعيد الفطر الأحد

كل الوطن – الرياض: تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الجمعة، وغدا السبت المتمم لشهر رمضان، و سيكون الأحد القادم أول أيام عيد الفطر.

وأكد مراسل “العربية”، مساء الجمعة، تعذر رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.