العثيمين يعزي حكومة وشعب باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

كل الوطن – وكالات: أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران التي تحطمت اليوم 22 مايو 2020، في أحد الأحياء السكنية في كراتشي.