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العثيمين يعزي حكومة وشعب باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
العثيمين يعزي حكومة وشعب باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

كل الوطن – وكالات:  أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن أحر تعازيه لأسر وذوي ضحايا الطائرة التابعة لشركة الطيران التي تحطمت اليوم 22 مايو 2020، في أحد الأحياء السكنية في كراتشي.

وقدم معاليه التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته في هذا اليوم الفضيل وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبروالسلوان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384427

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