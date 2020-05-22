العثيمين يعزي حكومة وشعب باكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

وقدم معاليه التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية ولأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته في هذا اليوم الفضيل وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبروالسلوان.
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