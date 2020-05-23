تسجيل الدخول
» » إنفاذاً للتوجيه السامي.. السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

إنفاذاً للتوجيه السامي.. السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
إنفاذاً للتوجيه السامي.. السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

كل الوطن – الرياض: إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم الجمعة، تعميماً للمؤذنين بترديد التكبيرات في يوم العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد، مع التأكيد بعدم إقامة الصلاة وفقاً للإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384430

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.