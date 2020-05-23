إنفاذاً للتوجيه السامي.. السماح لمؤذني الجوامع والمساجد بترديد تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت

كل الوطن – الرياض: إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم الجمعة، تعميماً للمؤذنين بترديد التكبيرات في يوم العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية في الجوامع والمساجد، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد، مع التأكيد بعدم إقامة الصلاة وفقاً للإجراءات الاحترازية.