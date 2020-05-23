الجيش اللبناني يعلن إقفال 5 معابر غير شرعية للتهريب على الحدود السورية

كل الوطن – وكالات : أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية-السورية الشمالية.

وأشار الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع ​بلوكات​ إسمنتية ورفع سواتر ترابية.

وأشار المحافظ إلى أن العاصمة استقبلت القادمين من لبنان والذين وصل عددهم إلى حوالي 700 شخص موضحا أنه تم تطبيق الحجر الصحي عليهم في ​الدوير​، لمدة 14 يوما. وأكد أن رفع العزل عن منطقة منين في ريف دمشق جاء بعد التأكد من عدم وجود إصابات في المنطقة التي تم عزلها لمدة 25 يوما وعاد الوضع إلى طبيعته.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السوريين اعتبارا من منتصف ليل غد الاثنين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم، “تماشيا مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة “فيروس كورونا”، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل 23/3/2020 وحتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة ​الهرمل​ شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية​ على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، كما تم توقيف شخص آخر أثناء تهريبه ​سيارة​ هيونداي إلى ​الأراضي السورية​، وكذلك ضبطت بيك آب بداخله سلاحان حربيان نوع كلاشينكوف. وأحيل الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.