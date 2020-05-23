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ترمب لحكام الولايات: افتحوا دور العبادة.. وأميركا بحاجة لمزيد من الصلاة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ترمب لحكام الولايات: افتحوا دور العبادة.. وأميركا بحاجة لمزيد من الصلاة

كل الوطن – د ب أ: حث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الجمعة حكام الولايات على السماح بإعادة فتح دور العبادة في الولايات المتحدة في عطلة هذا الأسبوع والتي أُغلقت بسبب فيروس كورونا المستجد محذرا من أنه سيتجاوز الحكام الذين لا يقومون بذلك.

وخلال ظهور قصير في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض، قال ترمب إنه أعلن دور العبادة، الكنائس والمعابد والمساجد، أماكن تقدم خدمات أساسية ومن ثم يتعين فتحها بأسرع ما يمكن.

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وتم إغلاق دور العبادة في إطار أوامر البقاء في المنزل التي طبقتها معظم الولايات في محاولة للسيطرة على تفشي وباء كورونا. ومع تراجع حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من المناطق تتزايد الضغوط لإعادة فتحها.

ووجه ترمب تحذيرا للحكام الذين يرفضون دعوته لكنه لم يقل تحت أي سلطة سيتحرك لإرغامهم على إعادة فتح دور العبادة، وقال ترمب “إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز الحكام. في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلاة وليس الإقلال منها”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384447

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