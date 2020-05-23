‏خادم الحرمين يوافق على إقامة ⁧‫صلاة العيد‬⁩ في ⁧المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إيقاف حضور المصلين

كل الوطن – الرياض: أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين مع ايقاف حضور المصلين.

وأكد السديس أن هذا القرار يدخل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة.

ودعا السديس الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وقيادتنا الرشيدة وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.