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لهذا السبب لم يتم عرض حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج رامز جلال

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
لهذا السبب لم يتم عرض حلقة عبد الباسط حمودة في برنامج رامز جلال

كل الوطن – الرياض: من خلال عرض كواليس برنامج “رامز مجنون رسمي”، ظهر فيه الفنان المصري عبد الباسط حمودة أحد ضحاياه، وتم استبدالها بحلقة أخرى، وتبين أن السبب اكتشاف خطأ فني في الصوت الخاص بالحلقة، وكان من الصعب معالجته مما جعلهم يستبعدون إذاعة الحلقة، والاكتفاء بعرضها من ضمن الكواليس فقط.

وتعرض البرنامج إلى العديد من الانتقادات والشكاوي، التي قدمها الفنانين بحق رامز، وطالبوا بايقاف عرضه بما تسبب بايذاء الفنانين، وبث الخوف والرعب في قلوب المشاهدين، وأكد المتحدث الرسمي بمجموعة “إم بي سي” مازن الحايك أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا ولا نية لوقفه، وأن هناك 5 قنوات يعرض فيها البرنامج ويحقق أعلى نسب مشاهدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384462

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