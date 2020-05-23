لندن – رويترز : ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أعدت خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة وذلك ابتداء من أغسطس لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على المالية العامة للحكومة.

ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو ولمدة أربعة أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف، وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد، لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة ابتداء من أغسطس

وقالت الصحيفة “أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 في المئة من أجور العاملين”. وأضافت “أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات، بمتوسط خمسة في المئة من الأجور”.

وامتنع متحدث باسم وزير المالية ريشي سوناك عن التعليق على التقرير.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يعلن سوناك التعديلات خلال الأيام القادمة.

كان سوناك قد قال أمس الجمعة إن بريطانيا تواجه “أزمة اقتصادية خطيرة جدا” وإنه سيتم فقد وظائف خلال “الأيام والأسابيع والشهور القادمة”.