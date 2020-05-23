منها الانهيار… خبير سوداني يكشف مخاطر وعيوب لسد النهضة

كل الوطن وكالات – سبتونيك : كشف الخبير السوداني في شؤون السدود والمياه، محمد الرشيد قريش، عدة مخاطر يمثلها سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

وقال قريش إن انهيار سد النهضة متوقع بسبب الفيضان الأقصي المحتمل، باعتبار أن الفيضان التصميمي لسد سنار 15 ألف متر مكعب في الثانية، بينما النهضة الأول 38 ألف كيلو متر في الثانية وهذا يعني تخفيض عامل السلامة المحتمل من 3.87% إلى 1.5%، و تخفيض عامل السلامة المحتمل بأكثر من 61%.

كما أوضح أن الرسم الكروكي لسد النهضة للمخارج السفلية 565 متر فوق سطح البحر، والمدخل للتوربينات 560 متر وهذا عيب تصميمي خطير.

وجائت نتائج قريش في دراسة متكاملة سلمت لمراكز بحوث، حملت اسم “مخاطر انهيار سد النهضة، بين حالة الإنكار والحقائق والبراهين العلمية والهايدرولوكية والهايدرو-جيو -موفولوجية، الثابت والجلي”.

شملت المحاور التي أوردها تقرير MIT، عن ضرورة دراسة معدلات الأمان الخاص بسد النهضة.

وأوضح، بحسب موقع “اليوم التالي”، أن تصميم سد النهضة ليس لديه علاقة بحماية السودان من الفيضانات الحاملة للطمي، لتموضع مخارج المياه غير الآمن ويمكن أن يؤدي لانهيار السد.

وأكد أن التخزين الميت، يعادل سعة خزان مروي وهو 14.6 متر مكعب ومساحة مسطح الخزان يعادل 1680 كيلو متر، وهذا يعني معدل تبخر عال. وقال إن الحد التشغيلي الأدنى لضمان تشغيل التوربينات، يحتاج دراسة.

وحول السد السروجى، أوضح بروف قريش، أن بنية السد تراكمي صخري، ارتفاع 46 متر، والمفروض ألا يكون أكثر من 20 مترا. على بعد 3.5 كيلو من الحدود.