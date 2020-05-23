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لحظة ارتطام طائرة الركاب الباكستانية بالأرض وانفجارها… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-23T15:27:00+03:00
2020-05-23T15:27:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
لحظة ارتطام طائرة الركاب الباكستانية بالأرض وانفجارها… فيديو

كل الوطن – وكالات :  وثق مقطع فيديو من كاميرات مراقبة مثبتة، لحظة ارتطام وانفجار طائرة الركاب الباكستانية، التى كانت تحمل 107 أشخاص فى رحلة داخلية، أمس الجمعة.

ويظهر في الفيديو، سقوط الطائرة حتى اختفت خلف المباني قبل ثوان من ظهور انفجار كبير وتصاعد أعمدة الدخان لتوضع بذلك نهاية لمحاولات الطيار السيطرة على الطائرة.

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وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، أمس الجمعة، من طراز إيرباص “A – 320” بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

ونقلت قناة “جي أي أو” التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، قوله: “إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384479

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