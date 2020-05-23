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إيطاليا تكشف حجم خسائرها الناجمة عن كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
إيطاليا تكشف حجم خسائرها الناجمة عن كورونا

كل الوطن  –    ار تى :  كشف وزير المالية والاقتصاد الإيطالي، روبرتو غوالتيري، أمس أن الحكومة أنفقت “ما يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي”، على مواجهة الأزمة التي جرها فيروس كورونا على البلاد.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بحوالي 1700-1750 مليار يورو، أي أن روما أنفقت ما يزيد عن 85 مليار دولار على الأزمة المالية الناجمة عن تفشي الفيروس في البلاد.

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وقال الوزير الإيطالي الذي ينتمي للحزب الديمقراطي في حوار عبر “فيسبوك” مع نشطاء حركة (الساردين) المحسوبة على تيار اليسار: “تم اتخاذ خيار مشترك على المستوى الأوروبي، يختلف عن الخيارات في الأزمات الأخرى السابقة: الرد بسياسة مالية قوية للغاية لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد وعدم الانقياد لتداعيات الأزمة”.

وأعلنت إيطاليا يوم الخميس الماضي، أنها تجاوزت الجزء الأسوأ من حالة الطوارئ التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا في البلاد، الذي أدى إلى وفاة 32330، وإصابة 227364 شخصا.

وكشفت أنها ستقوم بإعادة فتح المطارات ابتداء من 3 يونيو المقبل، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث يحذر خبراء من كساد كبير خلال العام الجاري.

المصدر:”أكي”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384491

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