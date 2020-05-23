“صحة الرياض” تطلق عيادات التغذية العلاجية الاستشارية عن بعد

كل الوطن – فريق التحرير: أطلقت “صحة الرياض” ، مؤخرا عيادات التغذية العلاجية الاستشارية عن بعد في عدد من المستشفيات التابعة لها.

‎وأوضح الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص “صحة الرياض” لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا ، منوها بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة .

‎وأكد التويجري حرص وزارة الصحة على تذليل كافة الصعوبات لتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل هذه الجائحة وتسخيرها كافة الإمكانيات لخدمة المرضى بما يكفل لهم حصولهم على الخدمة مع مراعاة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة – أعزها الله – للحفاظ على صحة وسلامة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

‎من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة الصيدلي/ نواف بن مرزق العتيبي أن العيادة الاستشارية للتغذية العلاجية يقوم فيها اخصائي التغذية العلاجية بتقديم خدمة الاستشارة الغذائية للمراجع في منزلة دون الحاجة للحضور للمستشفى .

‎وأضاف أيضاً بأن العيادات تم اطلاقها في : مستشفى الملك خالد بالخرج ، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة ، و مستشفى الولادة والاطفال بالخرج ، ومستشفى الدوادمي العام ، و مستشفى القويعية العام ، ومستشفى شقراء العام .

‎وأكد أن العيادات الافتراضية تعمل وفق آلية محددة حيث يقوم المريض بالتواصل مع اخصائي التغذية العلاجية عن طريق خدمة الواتساب للحصول على الاستشارة التغذوية.

‎من جهة أخرى ثمن مدير إدارة التغذية بصحة الرياض الأستاذ/ نايف عبدالله بن قريان الدعم اللامحدود من وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتجويدها وإيجاد البدائل المناسبة بما يحفظ سلامة المرضى وخدمتهم على أكمل وجه .