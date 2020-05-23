وزير الخارجية السعودي: نحرص على استقرار العراق

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية تحرص على أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.

وكتب على “تويتر”، اليوم السبت: “استقبلت نائب رئيس الوزراء العراقي علي عبد الأمير علاوي، الذي أسعدتنا زيارته لبلده الثاني المملكة العربية السعودية”، مضيفا: “تناولنا في اللقاء العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين، وحرص المملكة على أن ينعم العراق بالاستقرار والنماء، ونتطلع للعمل معأ باذن الله”.

وأعلن علاوي، الذي يشغل وزير المالية العراقي، في وقت سابق اليوم السبت، عن أول اتفاق مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

وقال علاوي في تغريدة على موقع “تويتر”: “خلال لقائي الأمير عبد العزيز بن سلمان تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين العراق والسعودية، وتطوير سوق الطاقة بالاضافة إلى الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق”.

وأكد أن “لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدا عن الإضرار بطرف معين”، مبينا أن “الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد”، مشددا على أن “العراق بحاجة إلى دعم مالي فوري حتى تستطيع الحكومة الوفاء بتعهداتها”.

وتهدف زيارة وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، إلى السعودية، لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلبا على مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.