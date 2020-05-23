كورونا عربيا : 235 إصابة في السودان و الكويت تسجّل 232 حالة شفاء

كل الوطن – عواصم العالم – وكالات الأنباء: سجلت السودان 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 16وفاة و63 حالة تعافي. وذكرت وزارة الصحة السودانية أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى 3378 حالة، متضمنة 137 حالة وفاة، و372 حالة تعافي.

وسجّلت الكويت اليوم 232 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 5747 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم السبت تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 7257 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 210 حالات لعمانيين، و 253 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1848 ، لافتة إلى تسجيل 34 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.