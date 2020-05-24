بايدن: ترامب فشل في مواجهة كورونا

كل الوطن- وكالات – سبتونيك : قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن على “تويتر”، اليوم السبت: “دونالد ترامب تجاهل تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وتابع: “لقد هون ترامب من خطورة فيروس كورونا المستجد، وفشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار الفيروس”.

واعتبر بايدن أن تعامل ترامب مع أزمة كورونا، يعد واحدة من أعظم العمليات الفاشلة، التي شهدتها مؤسسة الرئاسة الأمريكية عبر تاريخها بأكمله.

وفي تدوينة أخرى، قال بايدن: “لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة، لأنقذ أرواح نحو 36 ألف أمريكي، قتلهم وباء كورونا”.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 96 ألف حالة وفاة.