الرياض – واس : هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المسلمين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن السيد بومبيو والسيدة حرمه يتقدمان بأحر التمنيات للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم الذين يحتفلون بعيد الفطر, بعد إكمال صيام شهر رمضان محافظين على كل قيم الكرم والتعبد والتراحم رغم ظروف جائحة كورونا.

وأضاف البيان أن الوزير بومبيو عبر عن شكره وامتنانه للعديد من منظمات الإغاثة الإسلامية في أمريكا وحول العالم التي أنقذت أعمالها البطولية الأرواح.

واختتم البيان برسالة وزير الخارجية قائلاً ” لكل المسلمين حول العالم نتمنى لكم عيداً مبارك”.