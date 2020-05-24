أحر التهاني وأطيب التباريك .. كل عام وأنتم بخير

بمناسبة عيد الفطر المبارك…تتقدم أسرة تحرير (كل الوطن) وعلى رأسها رئيس التحرير هدايه درويش وجميع طاقمها بأحر التهاني وأطيب التباريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أصحاب السمو والسعادة والمعالي وإلى الشعب السعودي وجميع المسلمين… أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات متمنيين للجميع دوام التوفيق والتفوق
كورونا عربيا : 235 إصابة في السودان و الكويت تسجّل 232 حالة شفاء“الصحة السعودية”: تسجيل 2442 إصابة جديدة.. تعافي 60 بالمائة من حالات الإصابة بكوروناالكويت: شفاء 310 حالات من كوروناالصحّة السعودية: 2642 إصابة جديدة بكورونا.. وعدد المتعافين يتجاوز 39 ألفاًالأمم المتحدة: نفترض أن كورونا تفشى على نطاق واسع في اليمن والبلاد على حافة الكارثة“أطباء بلا حدود” تكشف الأبعاد الكارثية لتفشي كورونا في عدن5 طرق لـ”الشفاء” من النوع الثاني من داء السكري للحد من وفيات “كوفيد-19”تحذيرات من أزمة غذائية كبيرة قد يواجهها لبنانمصر.. مُسنّة عمرها 75 عاما تغادر المستشفى بعد شفائها من كوروناعدد الوفيات جراء كورونا يرتفع من جديد في فرنسا