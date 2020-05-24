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أحر التهاني وأطيب التباريك .. كل عام وأنتم بخير

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-24T11:34:07+03:00
2020-05-24T11:37:20+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
أحر التهاني وأطيب التباريك .. كل عام وأنتم بخير

بمناسبة عيد الفطر المبارك…تتقدم أسرة تحرير (كل الوطن) وعلى رأسها رئيس التحرير هدايه درويش وجميع طاقمها بأحر التهاني وأطيب التباريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى أصحاب السمو والسعادة والمعالي وإلى الشعب السعودي وجميع المسلمين… أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات متمنيين للجميع دوام التوفيق والتفوق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384546

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