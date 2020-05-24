وأشار إلى تعافي 2284 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 43520 ، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 390 .

وبين أن عدد الفحوصات المخبرية الجديدة بلغت 18919 وبذلك يصبح إجمالي الفحوصات 703534 فحصاً .

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وأضاف أن 34% من الحالات الجديدة لسعوديين و 66 % من جنسيات أخرى ، و تابع أن 21% من الحالات الجديدة لإناث بينما 79% منها لذكور و في تفاصيل الحالات بين أن 10% من الإصابات الجديدة للأطفال و 87% منها لبالغين و 3% لكبار سن .