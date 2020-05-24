تسجيل الدخول
» » محلل سياسي: التحركات الأمريكية بمناطق النفط هدفها الضغط على دمشق لتقليص علاقتها بإيران

محلل سياسي: التحركات الأمريكية بمناطق النفط هدفها الضغط على دمشق لتقليص علاقتها بإيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
محلل سياسي: التحركات الأمريكية بمناطق النفط هدفها الضغط على دمشق لتقليص علاقتها بإيران
The U.S. flag flutters on a military vehicle in Manbej countryside, Syria May 12, 2018. REUTERS/Aboud Hamam
 

كل الوطن  –  سبتونيك  :  قال طالب زيفا المحلل السياسي السوري، إن التحرك الأمريكي العسكري الأخير حول حقول النفط هي نوع من الضغوط الأمريكية على الحكومة السورية لقبول “صفقة القرن” ولتقليص علاقتها مع إيران.

وأشار زيفا في تصريح لـ”راديو سبوتنيك“، إلى أن الرقة بعد تحريرها من الإرهابيين يحاول الأمريكيون الدفع بمجموعات إرهابية لإعادة تمركزها في أجزاء من الرقة”.

اقرأ أيضا...

وأضاف أن “ذلك هو نوع من الضغط يظهر كلما حدثت مفاوضات مع الأكراد الذين يتلقون تشجيعا من الأمريكيين لعدم التقارب مع دمشق وتشجيع النوازع الانفصالية وهو أمر لن تسمح به دمشق”.

وفي وقت سابق، أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة قادمة من العراق إلى منطقة حقول النفط شرق سوريا.

وأكدت مصادر محلية  لـ “سبوتنيك” أن الولايات المتحدة عازمة على عادة بناء قواعد لها في مدينة الرقة، شمال سوريا.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” بمحافظة الحسكة بأن “القافلة العسكرية الأمريكية المكونة من 50 شاحنة دخلت، الأراضي السورية ترافقها مروحيات عسكرية، وتوجهت إلى مدينة الشدادي جنوبي الحسكة”

جنود الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي يستعد لدخول الرقة ويعزز نشاطه “النفطي” في سوريا

.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384557

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.