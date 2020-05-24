أمريكا توجه اتهاما إلى “أنصار الله” وتحذر من كارثة في البحر الأحمر

كل الوطن – سبتونيك عربى : حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من كارثة في البحر الأحمر، بشأن سفينة “صافر” الراسية على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وقالت السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على “تويتر”، إن “حالة ناقلة تخزين النفط صافر التي يسيطر عليها “الحوثيين” آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في ​البحر الأحمر”.

وأضافت السفارة: “منع “الحوثيون” ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على “الحوثيين” السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان”.