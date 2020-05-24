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الصين تحذر من حرب قادمة .. وتعلن لا عودة لعالم ما قبل كورونا… وتسخر من واشنطن قائلة هناك فيروس سياسي متفشي في أمريكا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصين تحذر من حرب قادمة .. وتعلن لا عودة لعالم ما قبل كورونا… وتسخر من واشنطن قائلة هناك فيروس سياسي متفشي في أمريكا

كل الوطن- وكالات  :  طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن يكون التعاون الدولي أولوية في زمن الوباء قائلاً :” إن العالم لن يعود إلى وضع ما كان قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحذر الوزير الصيني خلال مؤتمر عقده الأحد، من أن العالم أصبح اليوم على وشك حرب باردة جديدة.

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وأكد على الصعيد ذاته على ضرورة أن تعمل كل من الصين وبكين على إيجاد طريقة للتعايش السلمي.

وأشار إلى أن بلاده لا تنوي تغيير الولايات المتحدة أو استبدالها، مضيفا أن كلا الطرفين يستفيدان من التعاون ويخسران جراء التنافس.

وبين الوزير أنه يجب أن تتعاون بكين وواشنطن في مختلف المسائل، رغم الاختلافات في نظامهما السياسي، دون محاولة تغيير إحداهما الأخرى.

وأكد خلال تصريحاته أن الصين ستدافع دائما عن حقها في السيادة والتطور.

وتطرق للحديث عن العلاقات الصينية-الأمريكية والتطورات الأخيرة التي لحقت بها ،قائلا إن هناك “فيروسا سياسيا متفشيا في الولايات المتحدة لا يضيع فرصة لمهاجمة الصين والإساءة لها”.

وأكد أن جائحة كورونا عدو مشترك للبلدين وهناك رغبة مشتركة بين شعبيهما في دعم أحدهما الآخر.

وثمن عميد الدبلوماسية الصينية جهود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم، قائلا إنه أدى عملا رائعا والدول الأخلاقية ستستمر في دعم المنظمة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384594

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