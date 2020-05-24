تسجيل الدخول
» » مصر تسجل أكبر ارتفاع للوفيات اليومية بفيروس كورونا

مصر تسجل أكبر ارتفاع للوفيات اليومية بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-24T22:26:01+03:00
2020-05-24T22:27:21+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مصر تسجل أكبر ارتفاع للوفيات اليومية بفيروس كورونا

كل الوطن – روسيا اليوم: سجلت مصر أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، رصد أعلى حصيلة للوفيات بالفيروس في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، إذ بلغ هذا العدد 29 حالة جديدة مقارنة مع 28 وفاة في اليوم السابق.

عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4807 حالات”.

اقرأ أيضا...

وأوضحت الصحة، أن “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ4807 متعافين”.

وذكر بيان للصحة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 17265 حالة، من ضمنها 4807 حالات تم شفاؤها، و764 حالة وفاة.

ناصر حاتم – القاهرة

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384600

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.