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مصر تنتظر هجمة شرسة من فيروس كورونا وتعلن موعدها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-25T17:19:14+03:00
2020-05-25T17:26:46+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
مصر تنتظر هجمة شرسة من فيروس كورونا وتعلن موعدها

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: كشف مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، عن توقعات بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر.

وأشار غنيمة وفقا لموقع جريدة “الأخبار” المصرية، إلى أنه يتم حاليا توفير أجهزة تنفس اصطناعي سواء بالشراء أو الابتكار والتصنيع، وإحدى الأفكار تتمثل في أخذ تصميم إحدى الشركات المجربة والمعترف بها وإنتاجه محليا، وهذا هو الحل متوسط المدى الذي يمكن الاعتماد عليه حتى شهر سبتمبر المقبل.

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وأكد أن الحل الثاني هو ابتكار تصميم خاص يمكن تطويره بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المصرية، وهو ما يجد دعما كبيرا من القيادة السياسة وكافة الجهات المعنية في الدولة، متوقعا طرح هذا الابتكار في الأسواق نهاية العام الجاري.

وكانت مصر قد سجلت أكبر ارتفاع يومي لحصيلة ضحايا فيروس كورونا، حيث تم رصد 29 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض و752 إصابة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384625

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