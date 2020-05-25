خالد زنان: كلنا مسؤول ..

الحمد لله على قضاء الله وقدره ؛ جائحة ترتيب الأمور والأوليات وإعادة بعض الأشياء إلى مكانها.

هل هذا الشهر الكريم هو أفضل وأجمل رمضان نعيشه منذو عقود ؛ روحانيته تختلف عن ما مضى خلال السنين الماضية لا مشقة ولا تعب صيام وقيام دون عناء ، لا نزول للميدان ونشاهد التلوث السمعي والبصري وتكدير للخواطر لا نساء متفلتات متبرجات إينما نذهب في الشوارع والأسواق والأحياء يثيرون الغرائز ويذهبن الصوم ولا رجال خفاف العقول يستثيرون المكنون العصبي ويخرجونك من طورك ويذهب الصوم.

إنها الحياة الحقيقية التي يفترض أن نعيشها ، ما عشناه في رمضان ١٤٤١هـ هي الحياة المدنية المتطورة والنعمة الحقيقية .. أمن أمان استقرار هدوء لا زحام وتزاحم ولا تراشق وتنابذ من خلال التجمعات والمقابلات .. عاد الرجال المفلوتين الذين لم يكن لهم وجود في المنزل إلا بالاسم الذين حياتهم كانت خارج بيوتهم ؛ قررن النساء في بيوتهن وتخلين عن شيء من اللهث والجري ورى ما تصنعه الدعايات من موضة وتقليد أعمى يستنزف العقول قبل الجيوب.

عيشة الهلع التي مر بها المجتمع أعادت الكثير من الأمور إلى نصابها وحركت المشاعر والأحاسيس لدى البشر ، مجتمعنا كان على شفا حفرة من الهاوية لكن هذه الأزمة أنارت العقول وغيرت المفهوم مما جعل الآباء والأمهات يعيدوا ترتيب بعض الأشياء في حياتهم الشخصية وحياة فلذات أكبادهم.

فهل لنا عبرة بما حدث أم أننا سنستمر في هيامنا وطغياننا وبذخنا وتبذيرنا وإسرافنا بعد أن تعدي هذه الجائحة وتنكشف الغمة عن المجتمع.

كل عام وانتم بخير ..