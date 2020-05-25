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وسائل إعلام مصرية تنفي خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
وسائل إعلام مصرية تنفي خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، حقيقة وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا القاتل منذ يومين.

وكذبت صحيفة “اليوم السابع” منشورا نسب لها، يتحدث عن وفاة الفنانة القديرة بعد إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن هناك صفحات تنتحل اسم الصحيفة الكبيرة لبث الشائعات.

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وقالت الصحيفة: “تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بلوجو مزور لموقع اليوم السابع يفيد بوفاتها وهي صورة مفبركة قام عشاق الفبركة والشائعات من المغرضين بتصميمها من أجل نشر شائعة وفاتها وإحداث فتنة، وهي صورة مفبركة وعارية تماما من الصحة”.

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي قد أعلنت أن حالتها الصحية استقرت للغاية، موجهة الشكر لكل المحبين الذين قدموا لها دعوات صادقة من قلوبهم على حد قولها.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=384637

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