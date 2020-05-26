المغرب: محاكمة صحفي معارض بتهمة الاعتداء الجنسي

كل الوطن – رويترز: قال مصدر مسؤول، إن المغرب سيعقد جلسة تمهيدية الشهر المقبل في محاكمة سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المغربية المعارضة، بتهمة الاعتداء الجنسي على رجل.

وتأتي المحاكمة هذه، بعد محاكمة صحفيين اثنين بنفس الصحيفة، في قضيتين كبيرتين العام الماضي.

وألقت السلطات المغربية القبض على سليمان الريسوني رئيس تحرير الصحيفة يوم الجمعة، ونفى الرجل ادعاء شاب يبلغ من العمر 24 عاما، بأنه احتجزه واعتدى عليه جنسيا قبل عامين.

وقالت خديجة الرياضي الناشطة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “نتخوف من أن يكون للقضية طابع سياسي، نظرا لحملة التشهير التي تعرض لها الريسوني في وسائل إعلام تابعة للسلطة بسبب افتتاحياته القوية”.

في العام الماضي حكم على مؤسس الصحيفة توفيق بوعشرين بالسجن 15 عاما، في تهم منها الاعتداء الجنسي أيضا.

وكانت هاجر الريسوني ابنة شقيق سليمان الريسوني، وهي صحفية بنفس المؤسسة خضعت للمحاكمة العام الماضي بتهمة الإجهاض، لكنها حصلت على عفو ملكي بعدما أثارت القضية غضبا واسعا.

المصدر: رويترز